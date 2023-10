Jak vysvětluje policejní mluvčí Věra Mžiková, mladíci mají na svědomí několik případů loupeží, vydírání a nebezpečného vyhrožování. Objasnit se je podařilo jindřichohradeckým kriminalistům. „Trestných činů se pětičlenná parta mladíků ve věku od 17 do 19 let z Jindřichohradecka dopouštěla od června do srpna na různých místech okresního města. V některých případech společně, jako pětičlenný gang, jindy jako dvojice či trojice," popisuje.