Policisté muže za volantem peugeotu kontrolovali ve středu před půlnocí v ulicí Ladislava Stehny. Při kontrole nadýchal muž přes dvě a půl promile alkoholu a je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

To však není jeho jediný prohřešek. „Muž má navíc soudem vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, a to do dubna příštího roku. Dopustil se tak i přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová.