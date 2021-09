Policejní honičky na jihu

Policejní zátah na nebezpečně a rychle jedoucího řidiče, jak již Deník informoval, skončil u IGY Centra. Řidič jel vysokou rychlostí do centra města a porušil několik dalších předpisů. "V 08.43 hodin jsme přijali informaci o nebezpečné jízdě řidiče osobního vozidla tovární značky Cupra, jedoucího v krajském městě od Novohradské ulice do centra. Na základě toho operační důstojník soustředil hlídky na předpokládaný směr jízdy a několik policejních vozidel následně pronásledovalo uvedený vůz, kdy jeho řidič projížděl přes rušné ulice v centru až na Pekárenskou ulici. Zde zajel do jedné z bočních ulic, kde mu zahradili jízdu strážci pořádku. U muže provedli test na ovlivnění návykovými látkami s pozitivním výsledkem na omamné a psychotropní látky," uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.