V neděli policisté podle mluvčí Štěpánky Schwarzové vyrazili na základě oznámení do chatové osady Otín u Jindřichova Hradce, kde byla vykradená jedna chata.

"Pachatel použil kamen, kterým rozbil okno, aby se do chaty dostal. Poté ji prohledal, našel různé druhy potravin, které ukradl. Vzal si různá koření, hořčici, kávu, sušenky a další jídlo a poté chatu opustil. To však zloději nestačilo a zamířil do další chaty. Opět použil kamen, rozbil okno vstupních dveří a dostal se dovnitř. Měl vlastní houby a tak si na elektrickém vařiči uvnitř chaty připravil guláš, který snědl a šel spát," popsala mluvčí.

Cizinci měli ve Velenicích nutit dívky k prostituci. Soudí je za obchod s lidmi

Mezitím ale policisté pracovali na místě činu u první vykradené chaty. "Do akce byla nasazena policejní fena Godiva, která u chaty zachytila pachovou stopu a neomylně svého psovoda vedla několik desítek metrů k další chatě. Psovod si všiml, že je rozbité okno a tak spolu s kolegy vstoupili dovnitř. Pachatele zadrželi přímo na místě činu," pokračovala Štěpánka Schwarzová.

Jedná se o muže (30 let) z Jindřichohradecka. Celková škoda, kterou pachatel způsobil, dosáhla výše bezmála 3 600 korun. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Pachatel by za spáchání trestného činu krádeže a porušování domovní svobody měl skončit do dvou týdnů před soudem. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.