Poslední letošní vražda se stala v krajském městě. Nezletilá dívka měla usmrtit v noci z 30. na 31. října svou matku při spánku. Podle dobře informovaného zdroje Deníku měla jednat pod vlivem omamných a psychotropních látek a jejím motivem měly být neurovnané rodinné vztahy.

Vražda v Budějovicích. Když rodiče spali, dcera je napadla nožem

Nožem útočila na části těla, kde se nacházely životně důležité orgány, své oběti způsobila vícečetná bodnořezná poranění, kterým žena podlehla. Druhý z napadených rodičů měl doslova o vlásek uniknout smrti, zachránili ho lékaři a musel podstoupit operaci.

Děvče vraždilo v rodinném domě na jednom z českobudějovicích sídlišť. Nemělo výchovné problémy, ani trestní minulost. Prý se jednalo o skvělou rodinu, která všechen čas věnovala svým dvěma dětem. Jezdili na výlety, sportovali, chodili do divadla a trávili spolu dovolenou. Co se mohlo přihodit v hlavě dívenky (16-17 let), nikdo netuší. „Byla to normální rodina, výborní lidé. Žádné potíže tam nebyly. Nikdy nepochopím, proč to udělala,“ uvedl anonymní zdroj.

Sud zabetonovaný ve sklepě

Jihočeským policistům se také podařilo vyřešit vraždu z roku 2012 na Jindřichohradecku. V domě v Českých Velenicích našli šestadvacetiletého Slováka, kterého tehdy odpravila po stylu orlických vrahů milenecká dvojice. Skončil v modrém sudu zalitý vrstvou betonu.

V objektu žili sociálně slabší obyvatelé. „Scházeli se tam pochybní lidé, konaly se divoké večírky. Vídali jsme prostitutky, za kterými jezdili klienti z Rakouska, nechyběly časté kontroly policií,“ uvedli lidé ze sousedství.

Vrah i oběť měli být příbuzní a za vše mohla láska. „Oba pocházeli ze Slovenska, myslím, že byli bratranci, žena, co pomáhala s vraždou, měla více dětí, s tím, co trestný čin spáchal, jedno. Se zavražděným pak dvojčata,“ přiblížila místní obyvatelka.

Hrozivé tajemství domu v Českých Velenicích. Ve sklepě vykopali tělo v sudu

K vraždě zde podle policie došlo v srpnu 2012. Žena uspala doma přítele a dala znamení komplici, který vstoupil do bytu a v obývacím pokoji soka usmrtil nožem. "Ve sklepě domu ho pak v plastovém sudu zakopal metr pod podlahu a zalil betonem. Zda se inspiroval známými orlickými vraždami, to možná řekne až u soudu," řekl tehdy k případu mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

Kriminalisté spolupachatele zadrželi v únoru. Čtyřiatřicetiletého muže ze Slovenska stíhají pro vraždu a ženu z Jindřichova Hradce (ročník 1993) z účastenství na vraždě. Podle policistů šlo o výjimečný případ. Jedním z nich je doba, po které se vraždu podařilo objasnit. Podle mluvčího policie se vymyká jiným případům i způsob odstranění těla.

Ubil a ukopal družku

Třiatřicetiletý narkoman neunesl v březnu letošního roku nevěru své šestačtyřicetileté družky. V noci 9. března v Českých Budějovicích ji napadl v ruině starého drážního domku fungujícího jako squat.

Dnes již čtyřiatřicetiletý bezdomovec stanul před soudem, k brutálnímu činu se doznal a v lednu ho čeká rozhodnutí soudního senátu. Zesnulá žena měla mnohačetná zranění, zemřela podle soudní pitvy na krvácení do mozku způsobené údery rukou a kopy.

Vražda v Budějovicích. Do ženy kopal a tloukl pěstmi, zraněním podlehla

Muž je obžalovaný také z ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. "Napadl ji pěstmi, na zemi do ní kopal, šlapal po ní. Následně ji z domku vytáhl ven a pokračoval v útoku. Žena podlehla zraněním. Podle výsledků soudní pitvy utrpěla zlomeniny žeber, krvácení do mozkových plen, mnohočetné zhmožděniny i krevní výrony," sdělil v březnu policejní mluvčí Jiří Matzner a doplnil, že podle trestního zákoníku hrozí muži za tento závažný zločin trest odnětí svobody v délce deseti až osmnácti let.

Vražda se stala v rušné části Budějovic zhruba kilometr od nákupního centra IGY. Podle místních se obětí vraha stala drobná žena, kterou vídali po celý rok v pletené čepici. Často uklízela prostranství kolem kontejnerů, nikomu nevadila.

Polil přítelkyni hořlavinou a zapálil

Jako nedokonanou vraždu si zapsali kriminalisté do statistik lednový čin dvaapadesátiletého muže. Ten se při narozeninové oslavě podle policistů pohádal se svou přítelkyní, pravděpodobně kvůli žárlivosti. Ženu pak její partner polil hořlavou kapalinou a zapálil. Hořící a křičící ženu pak uhasil vodou a zavolal záchranáře.

Zraněná žena byla převezena na specializovanou kliniku v Praze s popáleninami druhého a třetího stupně v oblasti hlavy a hrudníku. "Útočníka policisté zadrželi a obvinili z pokusu vraždy, podali také podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby," doplnil po činu mluvčí policie Jiří Matzner.