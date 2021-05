Škodu ve výši 42 000 korun způsobil pachatel, který se vloupal na oplocený pozemek v Kardašově Řečici.

Podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové se v přesně nezjištěné době od 1. do 10. května vloupal do jedné budovy v Kardašově Řečici. "Pachatel vnikl nejprve na částečně oplocený pozemek, kde je budova umístěna. Do ní se dostal přes garáž. Zde pak kradl," informovala mluvčí. Odnesl si motorovou pilu, několik strunových kytar, reprosoustavy, gramofon, kávovar a křovinořez. "Ze skladu, který je v zadní části pozemku si ještě odnesl elektrocentrálu a stolní brusku," dodala mluvčí.