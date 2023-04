Rychlostí 105 kilometrů v hodině se českokrumlovskou ulicí 5. května směrem na Větřní řítil šestatřicetiletý řidič Škody Octavie. Tím, že se na výpadovce neudržel a pořádně přišlápl plynový pedál, si zadělal na problémy. Bylo to totiž ještě v obci a navíc ho u toho vyfotila krumlovská dopravní policie.

Řidič oktávky si to Českým Krumlovem, ještě v obci, svištěl rychlostí 105 km/h. Vyfotila ho u toho dopravní policie. | Foto: PČR

Stalo se to ve čtvrtek dne 13. dubna dopoledne, na silnici s označením II/160. „Přestupek, kterého se muž svým jednáním dopustil, nebylo možné vyřešit na místě v příkazním řízení udělením blokové pokuty, a tak bylo jeho jednání oznámeno do správního řízení. Pirátovi silnic nyní hrozí až roční zákaz řízení a pokuta až do výše 10 000 korun,“ doplnil podrobnosti krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Řidič oktávky (na snímku) si to Českým Krumlovem, ještě v obci, svištěl rychlostí 105 km/h. Vyfotila ho u toho dopravní policie.Zdroj: PČR