Loupežné přepadení se stalo v pondělí 15. března kolem 11. hodiny v Suchdole nad Lužnicí.

Ilustrační snímek. | Foto: Policie ČR

Podle policejní mluvčí Hany Millerové vstoupil pachatel s kšiltovkou a s vlněným šátkem na obličeji do prostoru čerpací stanice. Zde se pouze rozhlédl a odešel pryč. "Po pěti minutách se opět vrátil přioblečen do zimní bundy s batohem na rameni. Měl přistoupit až k pokladnímu pultu, vyčkat na příchod obsluhy a ženě sdělit, že toto je přepadení s tím, aby mu dala peníze. Poškozená vydání hotovosti odmítla a nechtěla věřit tomu, že se skutečně o přepadení jedná. Podezřelý muž, aby své jednání umocnil, měl říci, že má zbraň, avšak poškozená si trvala na svém, že mu nic nedá. Podezřelý poté měl sdělit, že je to „ legrace“, že je opilý a odešel neznámo kam," popsala incident Hana Millerová.