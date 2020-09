Lupič odcizil šperky za více než půl milionu. Poznáte pachatele?

V neděli 13. září krátce před pátou hodinou ranní došlo v Panské ulici v centru Jindřichova Hradce ke krádeži. Neznámý pachatel se vloupal do klenotnictví My Time. Lupič násilím vnikl do výlohy prodejny, ze které odcizil vystavené zboží, zejména šperky, v hodnotě odhadem více než za 500 000 korun.

Fotografie pachatele. | Foto: Policie

Hradečtí kriminalisté pátrají po zloději klenotů, který během nedělního rána vykradl výlohu klenotnictví My Time. "Podařilo se nám získat fotografie, které lupiče zachycují. K místu činu měl přijít ulicí Školní a stejnou cestou pak opět odejít," sdělil nám mluvčí Policie Miroslav Doubek. Jedná se o osobu 170-180 cm vysokou. Pachatel byl oblečen do tmavošedé bundy s kapucí a upnutých černých kalhot. Na nohou měl hnědé sportovní boty s bílým okrajem podrážky. Obličej měl maskován černou kuklou, ruce černými rukavicemi. Jindřichohradečtí policisté žádají kohokoli, kdo by věděl o pachateli, jeho identitě nebo jeho výskytu, aby své poznatky předal na jejich služebně nebo na telefonní lince 974 233 700.

Autor: Dominik Prager