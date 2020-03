Policisté šetřili případ, který se stal v pátek 28. února v podvečerních hodinách na jedné z ubytoven zemědělského družstva na Novobystřicku. Podezřelý muž, cizinec s přechodným pobytem na českém území, nejprve se souhlasem své manželky vstoupil do jejího pokoje. Tam měl ženu sedící na posteli kopnout do stehna, polít ji pivem z lahve, vulgárně ji urážet a vyhrožovat jí zabitím.

"Jednání manžela mělo v ženě vzbudit důvodnou obavu o život," konstatovala policejní mluvčí Hana Millerová. Muž poté pokoj opustil, čehož žena využila, utekla z pokoje, vstupní dveře do pokoje uzamkla a schovala se mimo ubytovnu, odkud zavolala vedoucího střediska. Ten se ihned dostavil na místo. "Podezřelý cizinec před ním měl vykopnout uzamčené dveře a vstoupit do pokoje, a když uvnitř nikoho nenašel, měl na chodbě ubytovny začít vyhrožovat vedoucímu střediska tím, že jej údajně zabije, i celou jeho rodinu, a podpálí mu dům," popsala mluvčí s tím, že nedošlo k žádnému zranění nikoho z účastníků hádky. Poškozením dveří vznikla zemědělskému družstvu škoda ve výši jednoho tisíce korun.

"Na místo se dostavili policisté z Nové Bystřice, kterým podezřelý cizinec na místě odmítl prokázat svoji totožnost, proto byl téhož večera předveden k prokázání totožnosti. Následně byl policisty zadržen a umístěn do policejní cely při obvodním oddělení Nová Bystřice. Za přítomnosti tlumočnice do ruského jazyka byl vyslechnut jak on, tak poškozená žena," uvedla dále Hana Millerová. Policisté cizinci předali sdělení podezření, protože svým jednáním naplnil znaky přečinů nebezpečného vyhrožování a porušování domovní svobody. V pondělí 2. března byla pak věc projednávána u příslušného okresního soudu, který muže ze zadržení propustil na svobodu.