Nepřístojnosti opilců zaměstnaly v pátek 20. října 2023 strážníky třeboňské městské policie. Jednomu se nepovedlo nepozorovaně zmizet, druhý na sebe upozorňoval, až hanba.

Městská policie Třeboň. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Byly dvě hodiny ráno, když si hlídka všimla vozu, který na okamžik zastavil v protisměru. „Ihned poté se opět rozjel, ale to již byl v hledáčku strážníků, kteří si povšimli poněkud nejisté a podivně pomalé jízdy tohoto vozu. Z důvodu podezření, že by řidič mohl být pod vlivem alkoholu či návykových látek, hlídka vůz zakrátko zastavila a vyzvala řidiče k podrobení se orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu. Řidič to odmítl," líčí za městskou policii Petr Zámek.

Patáliím se tak ale šofér ani zdaleka nevyhnul. Musel setrvat na místě do příjezdu státních policistů. Těm už neodporoval a do přístroje dýchl. „A ejhle! Přestože pán tvrdil, že alkohol před jízdou nepil, přístroj ukázal dvě promile alkoholu v dechu," konstatuje Petr Zámek s tím, že policisté ocenili všímavost strážníků.

Ani se neudržel na nohou

O tom, jak dokáže alkohol změnit chování lidí k horšímu, svědčí další případ, který se v Třeboni stal jen o pár hodin později. „O desáté hodině večerní dostali strážníci městské policie Třeboň oznámení o velmi opilém mladíkovi, který sprostě nadává jiným osobám a napadá je. Po příjezdu hlídky na místo byl mladík sice nalezen, avšak jako ležící na chodníku před vstupem do centra. Svědci shodně vypověděli, že se jedná o tutéž osobu, kvůli které byla hlídka na místo přivolána. Mladíka totiž těsně před příjezdem hlídky alkohol přemohl natolik, že již nedokázal stát na vlastních nohách a na chodníku si ustlal," popisuje Petr Zámek

Mladý opilec nakonec skončil v sanitce. „Svědci mu ihned přivolali vůz zdravotnické záchranné služby, jehož posádka si mladíka po příjezdu převzala do péče a převezla jej k dalšímu ošetření do nemocnice. Hlídka městské policie na místě s ulehčením zjistila, že mladík nikoho nezranil ani nezpůsobil žádnou škodu na majetku. Pouze se nezřízeně opil a pak nepřístojně choval. Nemuselo se to stát, stačilo by málo. Jen včas přestat pít alkohol," krčí strážník rameny.