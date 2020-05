Podle policejní mluvčí Hany Millerové se incident stal v neděli 17. května, a to v době od 1.00 do 1.50 hodin v Hradci na Nábřeží Ladislava Stehny.

"Muž měl nejprve strážníka městské policie udeřit pěstí do boku v oblasti žeber a poté se měl pokusit strážníka takzvanou hlavičkou udeřit do hlavy. To se mu ale nepodařilo, protože mu v tom zabránil druhý strážník," popsala napadení Hana Millerová.

Jednáním agresora podle jejích slov nebylo strážníkovi způsobeno zranění. Na základě oznámení Městské policie Jindřichova Hradce byl podezřelý zadržen a umístěn do policejní cely. "Svým jednáním měl naplnit znaky trestných činů násilí proti úřední osobě a výtržnictví," dodala Hana Millerová.