Vysočina - Adeptem na doživotní vězení je šestadvacetiletý Pavel T. z Počátek na Pelhřimovsku. V sobotu v noci totiž brutálním způsobem sprovodil ze světa své dva sedmnáctileté bratry (dvojčata) a dalšího o rok staršího sourozence se pokusil zabít.

Kriminalisté na Vysočině vyšetřují případ zvlášť závažného zločinu vraždy, která se stala uplynulou sobotu v noci v rodinném domě v Počátkách na Pelhřimovsku. Po útoku nožem muže na snímku zemřeli dva sedmnáctiletí chlapci. | Foto: Deník / Martínek Roman

Podle informací Deníku šlo bez nadsázky o masakr. Jednomu z dvojčat totiž Pavel T. kuchyňským nožem zasadil zhruba sto bodnořezných ran po celém těle. Obě dvojčata zemřela na místě. Třetímu pobodanému muži se podařilo z domu utéct.

Pomoc vyhledal na nedaleké hasičské stanici. Přivolaní kriminalisté šíleného útočníka zadrželi rovnou na místě činu. Policie nakonec potvrdila, že všechny osoby byly v příbuzenském vztahu. Zraněný muž skončil v nemocnici.

„Po důkladném prověřování všech okolností případu vyšetřovatel zahájil trestní stíhání šestadvacetiletého muže a obvinil ho ze zvlášť závažného zločinu vraždy na více osobách.V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody v trvání patnácti až dvaceti let, případně výjimečný trest. Státnímu zástupci jsme podali podnět k vypracování návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Okresní soud v Pelhřimově nakonec návrhu vyhověl a obviněného Pavla T. poslal v úterý po poledni do vazby. Rozhodnutí je pravomocné, protože obviněný, který se k činu přiznal, se na místě vzdal práva podat si proti verdiktu stížnost.

Okolnosti tragédie a motivů činů zatím zůstávají nejasné. Se čtveřicí bratrů údajně žila v domě také jejich matka, osudný večer ale nebyla doma. Sami kriminalisté jsou opatrní a tvrdí, že sice mají nějakou představu, k čemu došlo, ale nechtějí to až do konce vyšetřování komentovat.

Jisté je, že Pavel T. už byl v minulosti dvakrát soudně trestán. Jednou jako mladistvý, loni pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. V minulosti se měl dokonce léčit na psychiatrii, ale v poslední době na žádnou léčbu nedocházel.

Údajně se cítil dobře. Zřejmě tomu tak ale nebylo, protože podle informací Deníku zběsilému útoku na bratry předcházelo rozčílení z toho, že dvojčata hrála hry na počítači. To ho údajně rozlítilo natolik, že vzal kuchyňský nůž a všechny tři bratry nemilosrdně napadl. Pavel T. měl dokonce u soudu říci, že čin spáchal proto, že chtěl vědět, jaký to bude pocit, když bratry zavraždí. Dokonce se svěřil s tím, že se po činu cítil dobře, ale údajně to rychle pominulo.

Právě vzhledem k těmto okolnostem budou muset psychický stav Pavla T. důkladně prozkoumat soudní znalci. Pokud u něj diagnostikují duševní poruchu, kvůli níž by nemohl být za své jednání odpovědný, mohou kriminalisté trestní stíhání obviněného pro nepříčetnost zastavit.

Na Vysočině by to nebylo poprvé, kdyby se tak stalo. Kvůli schizofrenii například skončila v detenčním ústavu Barbora Orlová, která vtrhla na půdu střední školy ve Žďáru nad Sázavou a zavraždila jednoho ze studentů. Nedávno byl poslán do léčebny bývalý profesionální voják Vlastislav Růžička, který v Havlíčkově Brodě ve firmě Pleas na pracovišti desítkami ran ubodal kolegu.

Podle odborníků však muž netrpí schizofrenií, jak se znalci původně domnívali, ale akutní psychotickou poruchou, která u něj vymizela, navíc by mohl být do několika měsíců na svobodě. Lékaři tvrdí, že u něj nemají co léčit a navrhují, aby mu byl postupně uvolňován režim, a poté byl propuštěn do ambulantního léčení. Nyní je muž na depotních injekcích, které mají jeho impulzivní povahu tlumit.

Případ z Počátek je letošní druhou vraždou na Vysočině. První případ se stal 25. června na ubytovně v Humpolci mezi cizinci, kdy jeden druhého pobodal. Tehdy však šlo pouze o pokus.