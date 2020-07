Smutný případ mají za sebou policisté z Jindřichohradecka.

Mluvčí policie Jiří Matzner popsal: "Po půlnoci ze středy na čtvrtek vyjeli policisté prověřit informaci od bezpečnostní agentury o možném narušení obchodu u Halámek. Po příjezdu na místo viděli padesátiletého muže, jak se vloupává výlohou do objektu. Po výzvě začal muž utíkat do lesa, nesrozumitelně křičel a působil jako ovlivněn drogami. Policisté muže po chvíli doběhli a zadrželi. V tomto okamžiku muž upadl do bezvědomí. Policisté zahájili resuscitaci, ve které pak pokračovala přivolaná posádka zdravotnické záchranné služby, bohužel bez účinku, muž zemřel."

Dále uvedl, že podle lékaře bylo pravděpodobnou příčinou úmrtí srdeční selhání. Případ kriminalisté nadále prověřují, nařídili soudní pitvu. V zemřelém muži ztotožnili osobu z řad uživatelů drog. O smutné události také vyrozuměli příbuzné.