Žena podle policejního mluvčího Miroslava Doubka pojala důvodnou obavu z jednání muže středního věku, který na ni po předchozí ostřejší výměně názorů, kvůli jeho probuzení hlasitější hudbou z jejího vozu, namířil z okna svého bytu střelnou zbraň.

Na místo události byly okamžitě vyslány policejní hlídky, a to včetně Zásahové jednotky Policie ČR Jihočeského kraje. "Policisté prostor bezpečně uzavřeli a zajistili. Následně ustanovili totožnost a byt podezřelého muže. Ten však na jejich zákonné výzvy k umožnění vstupu nereagoval. Policisté proto do bytu vstoupili násilím. Muže zajistili, a to včetně jeho zbraně. Jednalo se o vzduchovou pušku. Následným šetřením zjistili, že muž je pod vlivem velkého množství léků a jeho zdravotní stav není dobrý. Na místě přítomní zdravotníci rozhodli o jeho neprodleném převozu do nemocnice," uvedl Miroslav Doubek.

Doplnil, že v průběhu zásahu nedošlo k žádné újmě na zdraví. Další okolnosti případu jsou předmětem následného šetření policistů z obvodního oddělení Sezimovo Ústí. Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.