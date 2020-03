Muž se rozhodl ignorovat rozhodnutí jindřichohradeckého soudu.

Vězení. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Milan Jaroš

Případ, kterým se zabývali jindřichohradečtí policisté, popsala jejich mluvčí Hana Millerová. "Ačkoliv byl muž rozsudkem okresního soudu odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za již dříve spáchanou trestnou činnost a výzvu k nastoupení výkonu trestu odnětí svobody do věznice v Českých Budějovicích si osobně převzal počátkem ledna s termínem nástupu do věznice do 17. ledna, i přesto do výkonu trestu nenastoupil. Dne 24. ledna jindřichohradečtí policisté muže vypátrali právě ve městě nad Vajgarem a téhož dne byl dodán do českobudějovické věznice. Svým jednáním tak naplnil znaky přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," sdělila.