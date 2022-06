Dlouhodobě pohřešovaní jsou v okrese čtyři lidé. Připomeňme si dva nejznámější případy, které proběhly médii.

Záhadou zůstává například zmizení Milady Bezzemkové, která je pohřešovaná od soboty 8. října roku 2005. Tehdy sedmašedesátiletá žena žila v Domě s pečovatelskou službou v Kardašově Řečici, zmizela ale z domu jedné ze svých dvou dcer. „Žena se ztratila ze svého bydliště v Kardašově Řečici. Její zmizení od rozdělaného oběda oznámila policii její dcera z nedaleké Plasné, kde byla žena na návštěvě,“ upřesnil tehdy k případu krajský policejní mluvčí Jiří Matzner. Seniorka odešla bez dokladů a peněz, pouze v tom, co měla na sobě. Při opakovaných pátracích akcích, do kterých bylo zapojeno kolem stovky policistů, hasičů, vojáků i dobrovolníků se našlo pouze kolo pohřešované, a to na nádraží v Kardašově Řečici. Milada se prý ráda se seznamovala s novými lidmi a cestovala. V jejím diáři objevili kriminalisté desítky jmen a kontaktů na muže, se kterými si dopisovala nebo se s nimi setkávala. Podle svědků byla údajně viděna, jak nasedá do červeného vozu k neznámému staršímu muži.

Policisté nemají žádnou stopu ani u dalšího případu. V srpnu roku 2007 zmizel tehdy 47 letý přírodovědec Leoš Klimeš z Třeboně. Ztratil se během cesty do indického Ladaku, kde měl zkoumat místní flóru.

Botanik se nevrátil z cesty do Ladaku

„Leoš Klimeš vycestoval 7. srpna 2007 služebně mimo republiku. I přesto, že byl do pátrání zapojen INTERPOL, se nepodařilo muže vypátrat,“ uvedla dva roky od jeho zmizení tehdejší policejní mluvčí Jana Kameníková. Botanik Leoš Klimeš je otcem čtyř dětí, na pomoc jeho rodině vznikla také sbírka, kterou uspořádali její přátelé.