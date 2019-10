Nemilou informaci si vyslechl třiadvacetiletý pilot Renaultu Twingo z domu č. p. 122/IV v Nežárecké ulici, známého jako Šindelna, který brázdil jindřichohradecké centrum bez toho, aby kdy viděl pravidla silničního provozu, natož aby vlastnil řidičský průkaz. Jeho vůz, kterému nesvítilo přední světlo a kterému vypršela platnost technické kontroly v prosinci roku 2018, byl zastaven hlídkou kolegů ve Vídeňské ulici, kde mu také byla další jízda zakázána. Odtud tak putoval zapálený šofér pěkně pěšky s poučením hned o dvou přestupcích proti dopravě, které bude řešit příslušný správní orgán. Ulehčením mu tak mohlo býti pouze garde dvou dam, které ho při noční vyjížďce doprovázely.

Přestupek proti občanskému soužití, přestupek proti majetku a přestupek proti veřejnému pořádku. Noc strávil v policejní cele poté, co v ulici Jarošovská převrátil a vysypal dva odpadkové koše, předtím poplival a hrubě slovně napadl v Panské ulici zásobujícího řidiče a předtím vypil láhev rumu. Tak opět skončil bájný devatenáctiletý Fénix, který pár minut po devatenácté hodině vyrazil do jindřichohradeckých ulic. A abych byl úplný, nadýchal 2.12 promile… Jestli nevěříte vlastním očím, tak na závěr ujišťuji, že je to opravdu náš stálý klient z Blažejova.

Další mrtvý pes po útoku argentinské dogy v Horním Žďáru a pokousaná mladá žena, která svého pejska do posledních chvil bránila, než jí byl z náruče vyrván a před jejími zraky nemilosrdně připraven o život. Tak začalo pondělní odpoledne pro jedenatřicetiletou majitelku malého Ši-tzu několik metrů od jejího domu. Neponaučitelný páreček, dvaatřicetiletá majitelka dogy a její o dva roky starší partner z Horního Žďáru, věřme, brzy vyslechnou takové rozhřešení, že příští výpad jejich bílého miláčka již nebude možný. Vzhledem k tomu, že celý příběh, ze kterého naskakuje husí kůže, je v době jeho psaní jen pár hodin starý, o jeho závěru vás budu informovat příště.

Petr Čermák, Městská policie Jindřichův Hradec