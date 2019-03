V neděli v půl desáté dopoledne si dva pánové před vyhlášenou nálevnou na nábřeží prověřovali svou fyzickou zdatnost jako rytíři v kleci MMA. Vytuněný čtyřiačtyřicátník s téměř třemi promile slovně provokoval a pak uštědřil několik ran pěstí do obličeje osmatřicetiletého soupeře, který disponoval pouhými dvěma promile. Tomu tak došla trpělivost a po útočníkovi hodil láhev (naštěstí minul). Po chvíli ho pak natrvalo poslal k zemi povedenou „hlavičkou“ a bylo vyřešeno. Prvního si odvezli zdravotníci a druhého hlídka kolegů. Oba jsou podezřelí ze spáchání trestného činu výtržnictví, mladší muž ještě z ublížení na zdraví. Věc byla předána orgánům činným v trestním řízení.

V půl jedné ráno v noci na pátek vyhrožovala telefonicky svému manželovi spácháním sebevraždy. O tom, že to paní (52 let) z náměstí Míru myslela vážně, se přesvědčila hlídka strážníků u jejich přízemního bytu s otevřeným oknem. To už paní ležela v bezvědomí na podlaze a na stole zůstaly prázdné obaly od sedativ. Strážníci poskytli bezvládné paní první pomoc a poté ji předali do péče zdravotníkům záchranné služby. Proč to všechno? Láska k jiné ženě…

Petr Čermák, MěPo