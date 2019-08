Z podezření z trestného činu ublížení na zdraví se bude zpovídat člen „ochranky“ (47 let) stále pověstnějšího bowlingu. Nedělní lapálie se zrodila před půl druhou ráno uvnitř provozovny, kdy ovíněný dredař (33 let) urputně fyzicky bránil ochrance ve vyvedení kamaráda, který nějak neunesl tíhu okamžiku a usnul na baru. Ven šli nakonec oba, jenže nalitý ochránce lidských práv se za nějaký čas vrátil a snažil se přes neoblomnou ochranku nacpat dovnitř silou vyjádřenou hodnotou 2,79 promile.

Dovnitř se nedostal, zato před zraky svědků a kamer dostal od člena ochranky, který neudržel nervy na uzdě, pěkných pár ran na záda – jako král Kazisvět ze známé vánoční pohádky. Rentgen a prvotně ošetřující lékař poškození zdraví sice neshledali, zato obvodní lékař vystavil muži neschopenku pro naražená žebra, což prý bránilo ve výkonu jeho povolání. A tak byla věc předána orgánům činným v trestním řízení.

Roztržené tričko a uražená ješitnost… Přestupek proti občanskému soužití podléhající vojenské kázeňské pravomoci putuje k dořešení, a to proto, že si dvacet minut před druhou hodinou ranní spletl důstojník (45 let) vstupní prostor bowlingu s bitevním polem. Za použití násilí vůči ochrance a vcelku jadrných urážek se snažil bez zaplacení požadovaného vstupného proniknout obrannou linií. Narazil však na tuhý odpor ostříleného válečníka, který jej nekompromisně vypakoval.

Pocit ublíženosti a roztržené triko zrodily myšlenku „když to nejde silou, tak to půjde větší silou“, a tak si pán zatelefonoval o pomoc. To ještě netušil, že si pravdu vykládá tak nějak po svém, a proto když hlídka vyslechla znesvářené strany a vytěžila svědky, vyplavala pravda jako olej na hladinu vody. Přestupek proti občanskému soužití však bude řešen v disciplinárním řízení, jak je v úvodu zmíněno.

V pátek večer, čtvrt hodiny po jedenácté, napadl bijec (36 let) o 16 let mladšího a asi tak 16 kilo lehčího nic netušícího soka před Dada clubem. Rozprava mladého muže s dívkou vydráždila neurvalce jako červená muleta toreadora natolik, že mladík skončil s krvácejícím nosem poté, co schytal tři rány pěstí.

Tak jako v mnoha pranicích byla důvodem napadení právě ta dívka, která ani v nejmenším neopětovala krví podbarvené býčí pohledy zamilovaného svůdníka a ten tak neunesl nejen tíhu okamžiku, ale patrně ani 2,42 promile naměřených přivolanou hlídkou v jeho dechu. Po vyslechnutí svědeckých výpovědí tak putoval k domovu, obtěžkán pokutovým blokem, který už unést chtě nechtě musel.

Petr Čermák, Městská policie J. Hradec