S dalším pokutovým bločkem pro přestupek proti občanskému soužití odkráčel pár dnů po svém dalším úřadování z našeho „nápravného zařízení“ v nedávném článku zmiňovaný devatenáctiletý bajker z Blažejova. Před nedávnem se na kole proháněl Panskou ulicí tak, že srazil ženu.

Tentokrát tento bájný Fénix – bez pochyb posilněn něčím na povzbuzení – v sobotu ve čtvrt na šest odpoledne v bytě na náměstí Míru chytil v návalu své časté neovladatelnosti o 14 let starší partnerku pod krkem.

Od ní se mu oplátkou dostalo sebeobranného usměrnění, které mu způsobilo lehké krvácení z nosu a na chvilku jej vyvedlo z koncentrace, což stačilo, aby se vymanila ze sevření a vyšoupla ho na chodbu domu, kde si ho po chvilce převzali do péče kolegové. A co na to mladý hrdina? Prý měl špatný den. Kdy bude mít dny lepší, už neprozradil… inu, Fénix míval periody po pěti stech letech…

Petr Čermák, Městská policie J. Hradec