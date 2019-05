Jindřichův Hradec – Jakými událostmi se v uplynulých dnech zabývali strážníci městské policie?

Městská policie v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Hudec

Začít myšlenkou z textu trampské písně mohou tyto řádky o sedmadvacetiletém muži z Hospříze, kterého přistihl „soudce Lynč“ v Albertu poté, co pronesl přes pokladní prostor bednu. V tomto případu to však nebyla bedna od whisky, nýbrž bedna od piva, která uvázala na krk neohroženého lapky pověstnou dlouhou kravatu, a to proto, že byl již v minulosti pro přečin krádeže trestán. Na místo přivolaná hlídka kolegů z obvodního oddělení státní policie tak pomyslně do té bedny „kopla“ a celou věc si převzala pro podezření z trestného činu krádeže.