Jindřichův Hradec – Jakými událostmi se v uplynulých dnech zabývali strážníci městské policie?

Městská policie v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Hudec

„Že to přehnal kapánek, když pomočil altánek,“ zjistil zakrátko muž (37 let) trvale bydlící v Hořicích na Šumavě, který se bude u správního orgánu zpovídat nejen z přestupku proti veřejnému pořádku. Ve tři hodiny ranní notně zakropil dávkou z přeplněného močového měchýře dřevěný stánek. Zodpovídat se bude také z dalšího přestupku, a to neuposlechnutí výzvy úřední osoby, a navrch i z přestupku proti občanskému soužití za to, že při krocení jeho výbušné letory napadl zasahujícího strážníka. To vše bylo shrnuto, podtrženo a sečteno poté, co mu byla sejmuta pouta při předvedení na obvodní oddělení státní policie při ověřování jeho totožnosti.