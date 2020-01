Počátkem týdne zaměstnalo strážníci městské policie lázeňského města hledání po velkém psovi. Volný pohyb zvířete jim na telefonní linku oznámila volající žena spolu s informacemi o tom, kudy pes pobíhá. Hlídce strážníků se zanedlouho psa podařilo odlapit a díky místní znalosti se zvíře podařilo předat zpátky jeho majiteli. Ten byl od policistů poučen, jak psa zabezpečit, aby znovu neutekl otevřenými vrátky.

Hned čtyři telefonáty o labuti, která sedí na hlavní silnici z Jindřichova Hradce na České Budějovice poblíž čerpací stanice, přijali třeboňští strážníci. Ještě než dorazili na místo, podařilo se přítomným řidičům labuť dostat mimo vozovku. Zvíře vypadalo zraněně, a proto policie kontaktovala zaměstnance Nadace Vydra. Hlídka setrvala na místě až do jejich příjezdu a do té doby, než se zvířecím záchranářům povedlo labuť odchytit. Na své stanici ji ošetří a následně vrátí do volné přírody.

Strážníci lázeňského města prověřovali telefonické oznámení o velké díře v zemi poblíž dětského hřiště. Kvůli nebezpečnému umístění a velikosti této jámy, která měla v průměru půl metru a hluboká byla zhruba jeden metr, označili místo zábranou. Díru následně zasypali zaměstnanci třeboňských technických služeb a oznamovatelka policii poděkovala za rychlou nápravu problému.