Také v Třeboni nadělalo větrné sváteční počasí pořádnou paseku. Jak za městskou policii potvrzuje Robert Petrů, pořádně zaměstnalo i strážníky.

Městská policie Třeboň. Ilustrační foto. | Foto: Deník

„V souvislosti se silným větrem strážníci řešili několik událostí, z nichž asi nejzávažnější byla ta z pátku 22. prosince 2023, kdy kolem 22. hodiny zjistila hlídka Městské policie Třeboň, že vlivem silného nárazového větru došlo k uvolnění a následnému pádu části plechové střechy na komunikaci. Při pádu plechů nebyl nikdo zraněn, ale poškodily několik zde zaparkovaných vozidel a fasádu vedlejšího domu. Hlídka městské policie zabezpečila místo, přivolala hasiče. Na místě zasahoval jak Hasičský záchranný sbor ČR, tak Sbor dobrovolných hasičů z Branné. Následně jsme kontaktovali odpovědné osoby mající na starost zmíněné objekty, majitele poškozených vozidel a Policii České republiky. Odklízecí a zabezpečovací práce byly ukončeny čtvrt hodiny před půlnocí," líčí zásah.

Na oddych po něm nebyl čas. „Hned nato jela hlídka řešit oznámení od muže bydlícího v Táboritské ulici, kdy se dle oznamovatele má na ulici více než deset minut nacházet nějaký muž jen v tričku, přitom fouká silný vítr a prší. Při příjezdu k domu, kde měl být onen muž, byla na místě již hlídka Policie České republiky a věc řešila. Jednalo se o spor mezi partnery, kdy zde bydlící žena tohoto muže vyzvala, aby opustil její byt. Ten pak stál před domem a čekal, zdali ho žena pustí zpět do svého bytu. Situaci vyřešila hlídka PČR, a proto strážníci z místa odjeli. Nicméně v 5 hodin ráno volalo na linku 156 několik obyvatel z téže ulice, že nějaký muž na ulici řve a kope do vchodových dveří jednoho z panelových domů. Hlídka na místě zastihla stejného muže, se kterým se již strážníci setkali těsně před půlnocí. Po zjištění, že se snaží tímto způsobem získat zpět přízeň partnerky, ho důrazně poučili o způsobech, jakými bude věc dále řešena a vykázali do místa jeho bydliště," dodává k dramatické scéně.

Klid nebyl ani na Štědrý den. Hned v neděli deset minut po půlnoci volal na linku 156 osmadvacetiletý muž, kterého nenechala v klidu situace v ulici Svobody. „Oznámil, že před jednou z restaurací se nachází asi opilý muž, který nějakou dobu spal a po probuzení se pokouší o chůzi. Má však problémy s rovnováhou. Oznamovatel má obavu o tohoto muže a žádá příjezd hlídky na místo," popisuje Robert Petrů telefonát. „Na udaném místě byli zjištěni dva muži. Jeden byl 28 letý oznamovatel, druhým mužem byl strážníky ztotožněn 47 letý občan města. Ten uvedl, že je v pořádku. Oslavoval začátek Vánoc a vzhledem k tomu, že pije pouze rum, jehož bylo dle jeho slov požehnaně, trochu mu ztěžkly nohy, ale domů prý dojde. Hlídka kontaktovala příbuzné, kteří se o muže postarali," uzavírá Robert Petrů.