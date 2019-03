Pár minut po půlnoci o jednom únorovém víkendu to opět počalo jiskřit v zábavním podniku v centru. Tentokráte si tam dala dostaveníčko skupinka romských spoluobčanů, kterým s přibývající hladinou alkoholu v žilách stoupala jak vlna frustrace, tak i snad zakořeněná jiskrná povaha. A když se u baru bez zábran pěkně nakrmili, začaly na bowlingu naskakovat boule, krvácely nosy a padaly výzvy k „férovce“. Každý, kdo takovou férovku zažil, jistě potvrdí, jak se takový hrdinný souboj odvíjí. A když rekovní chlapci nasypali dost do barové pokladny a začali „zlobit“, vyvstala nerudovská otázka, co s nimi, a tak personál zvedl pomyslné kouzelné sluchátko a na centrálu naší základny vyslal informaci o stavu v lokále s výzvou: „přijeďte si s nimi něco udělat.“ Co naplat, přijeli jsme, a přijely ještě čtyři policejní hlídky včetně policejního Rexíka. Závěr? Orgány činné v trestním řízení si věc na místě převzaly pro podezření z trestného činu výtržnictví a výtržníci si ustlali v policejní cele.



Zanechat odkaz dalším generacím se rozhodl svérázným způsobem muž pracující pro místní podnikatele. Místo toho, aby stopy jeho dodávky směřovaly k separačnímu dvoru, skončily v lesíku na Kuniferu, kde náklad různorodého nepotřebného skončil v bývalém tankovém okopu, který zaplnila toaletní mísa, televizní přijímač, dlažba, plastový zahradní nábytek, PVC obaly a další nepotřebné výdobytky naší doby. Na rukou kolegů tak přistály latexové rukavice a nastal nevděčný úděl prohrabat se tak hluboko, než napovrch vyplave potřebný důkaz. A stalo se. Vše se podařilo na jedničku, kolegové odkryli totožnost tajemného separátora a záležitost tak čeká na verdikt velícího kolegy.



Jepičí život měla 20. února jízda Škody Superb, v jejímž sedle třímala ledabyle otěže jednadvacetiletá slečna z Jindřichova Hradce, respektive z jedné místní části. Při odbočovacím manévru z náměstí Míru do Rybniční ulice se plechovému oři otevřely dveře řidiče a koncentrace jezdkyně se dvěma promile vzala nekompromisně za své. A Superb? Ten také. Ladně se přenesl přes obrubník chodníku a jako beranidlo skončil na zdi banky Moneta. Vzkříšení po bujaré noci umdlené slečny obstarala dvojice strážníků, kteří se jako mávnutím kouzelného proutku objevili u havarovaného krasavce. Na řadu přišla orientační dechová zkouška a pak přivolaná hlídka dopravního inspektorátu republikové policie, které byla celá věc pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky předána.



Petr Čermák, městská policie