Do situace, kdy může při příjezdu zdravotníků hrát roli každá ušetřená minuta, se dostal v pondělí 23. října 2023 obyvatel Husovy ulice v historickém jádru Třeboně. Na pomoc mu vyrazila letecká záchranná služba, ovšem přistát krátce před polednem s vrtulníkem co nejblíže pacientovi nebylo úplně jednoduché. V tu chvíli se hodí pomoc hlídky městské policie.

Vrtulník letecké záchranné služby. | Foto: HZS JČ

Jak popisuje za strážníky Silvie Zemánková, vhodné a bezpečné místo pro přistání vrtulníku se našlo na parkovišti v blízkosti lázní Berta. „Strážníci na místě usměrňovali dopravu, aby nedošlo k žádným komplikacím. Po přistání vrtulníku, kdy bylo zapotřebí urychleného přesunu zdravotníků k pacientovi, převezl jeden z hlídky strážníků zdravotníky služebním vozidlem do místa trvalého bydliště pacienta a druhý z hlídky vyčkal u vrtulníku a zabezpečoval jej proti neoprávněnému vniknutí, poškození či použití. Díky rychlé součinnosti záchranných složek se pomoc k pacientovi dostala včas a vše dobře dopadlo," líčí nevšední případ.

Zapomněli zhasnout?

Do kategorie zvláštních oznámení od občanů spadá i to, které po telefonu přijala stálá služba Městské policie Třeboň ve středu 25. října. Sedmačtyřicetiletá žena si všimla, že v bytovém domě v Táboritské ulici se v jednom z bytů ve 4. patře více než týden neustále svítí. „Oznamovatelka bydlí v domě naproti a nepřetržité svícení ji udivuje, protože, dle jejích slov, to přece není normální, svítit ve dne i v noci," popisuje Silvie Zemánková telefonát.

„Strážníci ujistili znepokojenou ženu, že provedou šetření a pokusí se zjistit důvody nepřetržitého svícení. Hlídce se podařilo kontaktovat správce zmíněného bytového domu, který uvedl, že tento byt se převážně pronajímá. O svícení podá informaci pronajímatelům a ti se již musí spojit se stávajícími nájemci. Částka, jakou budou nájemníci platit za odběr elektřiny po vyúčtování od dodavatelské firmy, asi nebude nic příjemného," míní.

Noční hrátky s vejci

Divoký závěr týdne mají za sebou obyvatelé Třeboně a Břilic. Hned čtyři z nich ve čtvrtek a v pátek volali na pomoc městskou policii. „Všechna oznámení byla podobná jako vejce vejci. A skutečně, jednalo se o kauzu znečištění oken vajíčky. Partička pěti mladíků mezi třináctým a čtrnáctým rokem věku si krátila dlouhou prázdninovou chvíli tím, že po setmění házeli syrová vajíčka do oken. Hlídka městských strážníků ve spolupráci s hlídkou Policie ČR nakonec vejlupky dopadla, ti se ke všemu chlapsky přiznali. Nejlepším výchovným trestem pro pětici kluků bylo nařízení brigádky, kdy museli umýt všechna zapatlaná okna pod dohledem jednoho z rodičů a všem poškozeným se omluvit. Naštěstí nezpůsobili další škody. Mládenci se k výzvě postavili čelem a vše dali do pořádku, okna se krásně leskla. Jen škoda drahých vajíček, ze kterých mohly být nejméně dvě nadýchané bábovky," posteskla si Silvie Zemánková. „Příště dají chlapci jistě raději vajíčka maminkám do kuchyně a budou si házet pouze s míčem," dodává.