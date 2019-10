V pátek přijali policisté oznámení zaměstnankyně jedné z místních prodejen o tom, že v obchodě měli brigádnici, která jim opakovaně brala finanční hotovost – a už se neukázala. Strážníci na místě šetřením zjistili, že nepoctivá brigádnice bydlí v obci mimo katastr Třeboně, a že se navíc zřejmě nejedná o první takový její čin. Z těchto důvodů se případem bude nadále zabývat Policie České republiky.

Další z případů, který strážníky zaměstnal v sobotu, byl případ alkoholem unaveného muže. Před půlnocí na linku 156 volal mladík, že našel na cestě v obytné části Třeboně ležet staršího muže a není schopen určit, zda je muž opilý, nebo nemocný. Hlídka strážníků na místě zjistila, že se jedná o místního muže pod vlivem alkoholu. Vzhledem k tomu, že bydlel pár metrů od místa, kde ležel, a nebyl zraněn, byl v doprovodu hlídky dopraven domů a předán do péče rodině.

V úterních večerních hodinách požádala o pomoc a radu strážníků občanka města, které se vrátil domů pomočený a podnapilý muž. Žena potřebovala poradit, co s ním má dělat, protože ho nechce znečištěného, zapáchajícího a podnapilého pustit do bytu. Celá situace se nakonec na místě vyřešila tím, že se muž nechal odvézt taxíkem do nedaleké obce, kde má chalupu, s příslibem návratu tehdy, až bude čistý a střízlivý.