Ostražitost a bdělost detektiva Kauflandu prověřil v neděli po půl deváté večer zkušený a hranami zákona otřískaný matador (50 let) s trvalým pobytem ve Šluknovském výběžku a s rodnými kořeny v našem městě. Vstoupil však na velmi tenký led a prohrál na body hned v prvním kole. Litr a půl dvanáctky Krušovic a utopence v aspiku zatajené na pokladně detektiv bez zaváhání objevil, a tak po jejich doplacení za dozoru přivolané hlídky strážníků, vzhledem k bohatému výčtu hříchů v rejstříku trestů, putoval vyzyvatel do péče kolegů z obvodního oddělení pro podezření z trestného činu krádeže.

Roztodivný počátek noční služby měli kolegové ve čtvrtek v půl deváté večer. Před bočním vchodem České pošty v Klášterské ulici nalezli po telefonickém upozornění notně upraveného pána (64 let) z Nádražní ulice, který se rozhodně neřídil pořekadlem, že každý „správný sedlák si to nosí domů“. Zasedl na vstupní schod do budovy a vykonal potřebu, která vzdáleně připomínala tuhý exkrement. A tak byla na světě obdoba Nerudovské otázky „co s tím?“ Naštěstí má pán vzornou manželku, která si milého mužíčka odvedla do společného příbytku. Následující den se situace opakovala, tentokráte měla však roztodivný večer druhá strana. Pán obdržel z úst kolegů poučení z přestupkového zákona, a vše završila pokuta, za kterou by mohl docházet pěkných pár dnů na toaletu do nejluxusnějších hotelů.

Báječný víkend bez ohledu na své spoluobyvatele se rozhodla prožít mladá paní (26 let) ze sídliště U Nádraží, jen zapomněla na skutečnost, že má doma fenku knírače, kterou to samotnou doma vůbec nebavilo, což dávala velmi hlasitě najevo. Trvalo to jeden večer, pak celé dopoledne, a když se vše jako špulka kolovrátku otáčelo i v sobotu před půlnocí a ve výhledu byla další bezesná noc, došla sousedům trpělivost. Přivolaná hlídka posbírala na místě potřebné informace a se zkušeností ostřílených bardů zakrátko báječný víkend překazila. Bezohledná sousedka si pejska z bytu odvedla a k pokračování v rozjařeném večeru si mohla zarýmovat: „Jako bonus k wellnessu, pokutu si ponesu.“

Petr Čermák, Městská policie Jindřichův Hradec