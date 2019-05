Jindřichův Hradec – Jakými případy se zabývali strážníci jindřichohradecké městské policie v uplynulých dnech?

Městská policie v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Hudec

Oblouznit květinou pokladní v Penny Marketu se pokusil zákazník(44 let) ze sídliště Hvězdárna. Orchidej předložil k zaplacení… a k nákupu za téměř tři sta, který ukryl v tašce v košíku? To prý byl nákup ze včerejšího dne. Na to mu neskočila ani pokladní, ani přivolaná ostraha, a už vůbec ne hlídka kolegů. A tak když zboží doplatil, připsal si k účtu tisícovku pokuty.