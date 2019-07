Nedáte-li jedničku, rozbiju vám světničku. V duchu tohoto rýmu se odehrál oběd v Centru sociálních služeb, kde klient neuhlídal rozmar svých chuťových pohárků a krom obědu, který si předchozí den objednal, počal likvidovat gastronomické vybavení.

To vše pouze proto, že obědové menu, které měl objednané, se mu zdálo méně chutné, než to první, které v ataku nespoutané zuřivosti požadoval. A tak když se jeho řádění, připomínající sicilskou sopku Stromboli, podařilo uklidnit, neměl ani jedničku, ani dvojku, ale pouze a jen bloček na pár stovek za přestupek proti občanskému soužití.

Strmilov a Studená, v Hradci čeká odměna… Čtyřiadvacetihodinovou hranici v požívání alkoholických nápojů atakovali z pátku na sobotu dva muži z v úvodu jmenovaných měst, kteří s letní rozjařeností v sobotní dopoledne putovali městem. Řvali jako vůdci stáda lvů a mlátili do všeho, co se jim připletlo do cesty.

A když snesli hromadu výhrůžek a nadávek na hlavu majitele jednoho z domů v pěší zóně, který se jal bránit okenice, jež se jim náhodou také připletly do cesty, musela situaci uklidnit přivolaná hlídka strážníků. A šlo to rychle. Na cestu z okresního města vyfasovali pokutové bloky za přestupky proti občanskému soužití a zmizeli jako pára nad hrncem.

Čtvrt hodiny před desátou večer neohlídala třiačtyřicetiletá řidička z Jindřichova Hradce tři věci. Za prvé světla svého Roveru, za druhé právě projíždějící hlídku strážníků a za třetí hladinu alkoholu v jejích útrobách.

A tak když vyjela z parkoviště u Lidlu pouze s rozblikanými směrovkami, nemohl celý příběh dopadnout jinak. Nadýchala 2,46 promile, vyslechla si ortel z podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a putovala pod dohled přivolané hlídky kolegů z obvodního oddělení Policie ČR.

Petr Čermák, městská policie