Jindřichův Hradec – Případy z uplynulých dnů přibližují strážníci městské policie.

Městská policie v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Hudec

Jako by se vrátil o pár let zpět a vstoupil do studia soutěžního pořadu Riskuj. Tentokráte to ovšem nebylo pod taktovkou oblíbeného moderátora Jana Rosáka ale strážníků městské policie. Televizním studiem byl lokál Slavia na sídlišti Vajgar, kde si pán (52 let) dopil svá čtyři piva, na která neměl ani vindru. To ještě netušil, že si zvolil otázku „pivo za pět set“. Tuto skutečnost se dozvěděl až následující den, který byl pro něho dnem zúčtování. To vše přišlo jako nádavek po dodatečném zaplacení vypitých piv.