Jaké události řešili strážníci jindřichohradecké městské policie v uplynulých dnech?

Městská policie v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Hudec

Že neměl doklady a v kapse rum, před tím jen pikle kul, po chvilce kratičké za katr plul… Až na obvodním oddělení Policie ČR zazněl nelítostný ortel k mladému muži (26 let) z Volar. Tomu totiž ve středu v půl deváté večer v Albertu nějak uvízla lahvinka Božkováčku v kapse svrchníku a ke všemu chyběly doklady, které by potvrdily, s kým je ta čest. Tak se záhy ocitl na služebně kolegů, kde bylo krom jeho totožnosti ověřeno i to, že už má na vrubu majetkové delikty v takovém rozsahu, že za ně byl již potrestán mocí pozemsky nejvyšší. A protože recidiva se prostě neodpouští, čeká mladého pána další štrapác před soudní lavicí, a to pro podezření z trestného činu krádeže.