Dne 7. 5. přijali strážníci oznámení, že v jedné třeboňské ulici se z kontejneru na sklo line silný chemický zápach. Na místo byla ihned vyslána hlídka pro zjištění skutečností. Bylo zjištěno, že se v popelnici nachází několik lahví s neznámou látkou a proto byla na místo přivolána jednotka hasičů. Ti místo zabezpečili a látku zajistili a převezli ke zjištění a likvidaci. Zjistilo se, že se jedná o Lysol, přípravek k dezinfekci ploch, který není zdraví škodlivý. Uvedený kontejner byl následně po zásahu strážníků a hasičů odvezen a nahrazen novým. Strážníci taktéž provedli místní šetření v okolních domech, kdy se zatím nepodařilo zjistit osobu, která se tímto způsobem zbavila takové látky.

Dne 8. 5. operátorka přijala oznámení, že signalizační zařízení a závory na železničním přejezdu nefungují tak, jak mají. Světelná signalizace bliká střídavě červeně a bíle a závory se pohybují nahoru a dolu a tvoří se zde kolony vozidel. Na místo byla vyslána hlídka MěPo a zároveň operátorkou kontaktováni zaměstnanci Českých drah pro nahlášení závady a vyřešení nastalé situace. Strážníci na místě usměrňovali provoz do příjezdu technika i do opravení zařízení. Vše proběhlo dobře a chod zařízení a k obnovení normálního provozu došlo do hodiny od oznámení.

Dne 11. 5. přijala operátorka žádost o pomoc od jedné řidičky. Té došel v Třeboni benzín a zůstala stát na krajnici na hlavní silnici. V autě necestovala sama a požádala o výpomoc. Operátorkou připomenuto, aby označila místo výstražným trojúhelníkem a na místo byla vyslána hlídka MěPo. Ta dovezla oznamovatelku k čerpací stanici, kde si do kanystru natankovala potřebné množství benzínu a dovezla ji zpět k vozidlu. Řidička poděkovala a mohla pokračovat v další cestě.

Zdeněk Klíma, Městská policie Třeboň