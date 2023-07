Nezabrzděné auto narazilo do informační tabule. Senior strávil noc ve vaně. Strážníci zadrželi muže, který byl v pátrání. Přinášíme zajímavé případy, které v uplynulých dnech řešili strážníci třeboňské městské policie. Informace za městskou policii poskytla Silvie Zemánková.

Městská policie Třeboň. Ilustrační foto. | Foto: Deník

S poctivostí nejdál dojdeš

V pondělí odpoledne přijal operátor městské policie telefonické oznámení od pětapadesátiletého muže, který zkroušeně oznámil, že jeho dcera v roztržitosti zapomněla řádně zabrzdit vozidlo, to se dalo do pohybu a poté narazilo do informační tabule města Třeboň. Hlídka zjistila, že došlo k přelomení nosné dřevěné konstrukce, do které je skleněná informační tabule zasazena. "Jednatřicetiletá řidička se omluvila a sdělila, že uhradí plnou cenu opravy. Strážníci na místě pořídili fotodokumentaci a událost předali na příslušný odbor městského úřadu. Žen hlídka poučila o dalším postupu a zabezpečení vozidla," uvedla Silvie Zemánková. Doplnila, že ji zároveň strážníci pochválili, že se k události doznala.

Senior ve vaně

Páteční dopoledne se na linku 156 obrátil s prosbou o pomoc devětapadesátiletý muž z Prahy, který uvedl, že se pečovatelská služba, která vozí oběd jeho tatínkovi, na něj nemůže doklepat ani dozvonit. Protože náhradní klíče od bytu devadesátiletého seniora jsou uschovány na služebně městské policie, požádal o příjezd hlídky na místo a prověření nastalé situace.

Na lince 156: Žena nabourala bankomat, na Světě se převrátila plachetnice

"Strážníci ihned vyrazili na místo. Jaké bylo jejich překvapení, když našli ležícího seniora ve vaně. Muž s hlídkou komunikoval, uvedl, že zraněný není, ale sám se z vany nemůže dostat ven. Předešlý večer, když chtěl provést očistu těla, prasklo pod ním vinou únavy materiálu plastové sedátko a tak strávil celou noc a část dalšího dne zaklíněn ve vaně," popsala Silvie Zemánková. Operátor přivolal záchranku, která převezla zjevně unaveného a vyčerpaného seniora na vyšetření do nemocnice. "Škoda, že si muž těsně před koupelí sundal bezpečnostní náramek a pověsil ho na kliku dveří koupelny, kam z vany nedosáhl. Kdyby náramek nesundal, přispěchala by hlídka městské policie na pomoc o dost dříve. Naštěstí k úrazu v tomto případě nedošlo a my přejeme jinak vitálnímu důchodci brzké uzdravení," dodala.

Spadla klec

Nedělní konec denní služby měli strážníci zpestřený neobvyklým případem, kdy dle hlasu mladá žena oznámila, že našla přivázané dva psy pravděpodobně rasy malamut v blízkosti vlakové zastávky v Třeboni a teď je s nimi v ulici Na Sadech a chce psy předat strážníkům městské policie. "Toto zvláštní chování zjištěné nezletilé osoby bylo hlídce podezřelé. Slečna nedokázala popsat, kde psy našla a proč strážníky nezavolala na místo, kde je našla. Operátorka mezi tím na kamerách zjistila, že dívku doprovázel nějaký muž, o čemž neprodleně informovala hlídku. Strážníci po chvíli dotyčného muže pozorujícího vše zpovzdálí objevili a po prokázání totožnosti zjistili, že se jedná o osobu, po které je vyhlášeno pátrání. Přivolaní kolegové z Policie ČR si od strážníků devětačtyřicetiletého muže převzali a dále řešili," uvedla Silvie Zemánková a pokračovala, že slečna poté strážníkům přiznala, že psy jsou její a babičky, která má dívku v péči. Operátorka ověřila přes sociální pracovnici jméno a kontakt na babičku slečny, která na místě společně se strážníky počkala na příjezd zákonného zástupce a pak obě společně i se psy odjeli do místa trvalého pobytu nedaleko hranic.