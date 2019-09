Čím se v minulých dnech zabývali jindřichohradečtí strážníci?

Městská policie v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Hudec

Hned dvakrát vyjížděla hlídka do supermarketu Lidl. Poprvé to bylo v půl dvanácté dopoledne, kdy chytrolín (58 let) z Dolního Skrýchova vyjmul z balení světelného kosmetického zrcátka tři alkalické baterie, které pronesl v kapse u bundy prostorem pokladny. Své počínání vysvětlil tím, že před časem v prodejně zakoupil zboží, u kterého baterie chyběly, a tak si chtěl ztrátu kompenzovat. Poučení ze strany kolegů, jak takovou situaci pro příště řešit, resp. o znění reklamačního řádu bylo krátké, a tak si pán místo baterií odnesl za přestupek proti majetku pokutu za čtyři stovky.