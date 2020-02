Jaké události řešili v uplynulých dnech strážníci jindřichohradecké městské policie?

Městská policie v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Hudec

Víno, pivo, rum, pak si vjely do vlasů, div nezbořily dům… V sobotu po šesté hodině ranní ukončila noční dýchánek dáma (39 let) z Dolního Skrýchova v domě na sídlišti Vajgar. Prověřila houževnatost kštice kamarádky (19 let), která s názorem „prohýřené noci“ nekontrolovaně vstupovala do hádky oné starší kamarádky a jejího přítele (27 let). A než se starší z žen odpotácela nabrat dech na čerstvý vzduch před dům, notně pocuchala účes mladší kamarádce, která přivolala na pomoc hlídku strážníků. Ti naměřili v dechu agresorky 1,56 promile alkoholu a poučili ji, že bude mít co vysvětlovat pro spáchání přestupku proti občanskému soužití, ovšem až u ní pomine stav opojení.