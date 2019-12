Pán (54 let) z Prahy – Vinohrad řešil v půl druhé odpoledne vcelku svérázně nákup vánočních dárků pro svou dceru, když do kapsy u bundy nakoupil kosmetiku téměř za pět set. Neunikl však pozornosti detektiva Albertu, a tak za chvíli vysvětloval kolegovi důvody svého počínání, což byla údajně neobdržená výplata. A protože evidence přestupků jako čarovná hora vydala svá tajemství, kdy bylo ověřeno, že pán výplaty pravděpodobně nedostává celkem často, protože za přestupek krádeže byl v minulosti již potrestán, odnesl si místo dárků třítisícovou pokutu.

O pár hodin později, v půl deváté večer, detektiv Albertu lapil ostřílenou harcovnici (25 let) s nákupem surovin na vánoční pečení. Ta na pokladně zaplatila několik rohlíků, ale na láhev Tuzemáku důkladně ukrytého za pasem kalhot nějak zapomněla. Přivolaná hlídka strážníků slečně vysvětlila, že rohlíky v rumu na štědrovečerním stole určitě nebudou, a jako vzpomínku za nepovedený lup přibalila bloček na dvoutisícovou pokutu.

Deset minut po 21. hodině, opět v Albertu, řešil své hygienické peripetie kmán (40 let) ze Strakonic, který už několik měsíců přebývá v Denisově ulici. Prosím nelekejte se, trenýrky to opravdu nebyly, ale ponožky, které dle jeho slov již něco zažily, ano. A tak použité „veteránky“ vetknul do regálu a čisté natáhl na nohy. O tom, že se mu nepovedený nákup prodraží, byl informován přivolanou hlídkou strážníků, což nastane až poté, co zaplatí ulovené ponožky.

Petr Čermák, Městská policie Jindřichův Hradec