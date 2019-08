Příběh, na kterém by si smlsli Agáta Christie a možná i vypravěč science fiction, rozprostřel svůj plášť v bývalém „krmelci“ na hradeckém nádraží.

Dvěma zasahujícím hlídkám kolegů se tam naskytl výjev opravdu nezapomenutelný. Majitel s roztrhaným trikem; host, který mu přišel na pomoc, dopadl nachlup stejně; další z hostů, žena, která nakonec přišla o svůj mobilní telefon, když předtím dostala dřevěnou židlí po hlavě; blondýnka s probodnutým stehenním svalem, krví zalitou nohou a s pistolí 9 milimetrové ráže se sedmi náboji v zásobníku za pasem; a nakonec pětačtyřicetiletá matka (1,85 promile) se svou o dvaadvacet let mladší dcerou (1,76 promile).

Psaní by to bylo dlouhé, proto ve zkratce. Maminka s dcerou se ve slunečnou sobotu oddávaly ve zmíněném občerstvovacím zařízení konzumaci pivečka, a tak nějak z ničeho nic zašly do kuchyně, že si jdou uvařit.

Když majitel jejich návrh zamítl, byl napaden alkoholem podrážděnou dcerou, stejně jako host, jenž přispěchal na pomoc. Nato afektovaná dcera sebrala telefon jiné zákaznici (63 let), a když se další návštěvnice (39 let) jala bránit spravedlnost a telefon kolegyně dobyla zpět, vzala ji dcera židlí po hlavě a sebrala telefon její, který se už nepodařilo nedohledat.

A nakonec se jako anděl strážný do všeho namočila majitelka „devítky“, která byla také pěkně pod parou a začala dceru uklidňovat.

A závěr? Počínání dcery bylo vyhodnoceno jako podezření z trestného činu výtržnictví a krádeže a bylo předáno orgánům činným v trestním řízení. Po vydání legálně držené krátké střelné zbraně si příběh blondýnky převzala v kázeňské pravomoci Vojenská policie a maminka, která před naší služebnou vypustila svůj žaludeční obsah, dostala pětistovku za přestupek proti veřejnému pořádku.

Petr Čermák, Městská policie J. Hradec