Neodolatelný tuzemáček zvábil zákaznici (53 let) deset minut před šestou hodinou podvečerní v supermarketu Albert. Jelikož paní s trvalou adresou v Klášterské ulici prý chtěla ušetřit, zaplula „plachetnička“ místo na pokladní pás pod svrchník. Poté zaúřadoval detektiv Albertu a poslední slovo v celé peripetii měli kolegové. Lahvinku paní doplatila a na pamětnou si odnesla bloček na tisícovku.

„Tak jsem slyšel, Karle, že jsi tomu Pražákovi načechral betonovej pilíř.“ Scéna jako vystřižená z Menzelova filmu probudila ve čtvrtek před půl sedmou obyvatele Otína, kam zbloudil řidič kamionu (25 let) ze Želetavy s fůrou slámy určené úplně na druhou stranu, do otínské spalovny. Drobný rozdíl oproti filmové scéně byl ten, že nenačechral sloupek, nýbrž strhl jednu stranu zábradlí mostku. Když se pokusil karambol napravit, nacouval do sloupu elektrického vedení, ze kterého strhl dráty, čímž obyvatele starého Otína připravil o dodávku elektrické energie. Dorazivší hlídka kolegů bez váhání ukončila destrukci místní části a k nehodě přivolala hlídku kolegů z dopravního oddělení, které případ na místě předala. Prekérní situaci vyřešil přivolaný náhradní firemní řidič, který když dorazil, nevěříc vlastním očím, bez zaváhání zaklíněný truck ze šlamastyky vyprostil.

Z přestupku proti občanskému soužití se bude brzy brzičko zpovídat Jarošovák (39 let), který v notně podnapilém stavu půl hodiny před sobotní půlnocí neudržel dobré mravy na uzdě a servírku Kozlovny v Panské ulici, která mu odmítla pro jeho podroušený stav podat jím požadovaný alkohol, počastoval nepěknými výrazy z živočišné říše. Přivolaní kolegové jeho výlevy nekompromisně ukončili a z restaurace ho vyprovodili na čerstvý vzduch, kde byl po krátkém okysličení mozkových buněk poučen o přestupkovém řízení, které bude následovat.

Petr Čermák, Městská policie J. Hradec