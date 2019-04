Jindřichův Hradec – Jakými případy se v uplynulých dnech zabývali strážníci městské policie?

Ilustrační foto | Foto: PČR

Z domnělého automechanika se vyklubal ostřílený opilec z Jakubské ulice. Ten si v sobotu v půl páté odpoledne ustlal v úzkém prostoru u zahradní zdi v Nežárecké ulici tak šikovně, že se polovinou těla zapasoval pod odstavené vozidlo. A že je pán pěkný cvalík, musela strážníkům přijet na pomoc hlídka státních policistů a společnými silami muže zpod vozidla vyprostit. Obešlo se to bez heveru, ale bez odborného lékařského zásahu nikoli. A tak byl pán (44 let) už po tolikáté převezen k ošetření do místní nemocnice.