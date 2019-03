Jindřichův Hradec – O dvojici svých zásahů z úterý 5. března informovali strážníci jindřichohradecké městské policie.

Městská policie v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Hudec

Krátce po devatenácté hodině vyjížděla hlídka strážníků do Liliové ulice, kde se v uzavřeném domě zdržovala jeho majitelka (73 let), která nedorazila na smluvenou schůzku s kamarádkou, nereagovala na telefonické kontakty a tudíž vyvstala obava z jejího ohrožení na zdraví či životě. Kolegové po krátkém ohledání na místě s přivolanou osádkou Hasičského záchranného sboru provedli vylomení zámku vstupních dveří a paní tak krátce na to putovala pod pomyslná „andělská křídla“ lékaře, již také přítomné zdravotní záchranné služby. Vše nakonec dobře dopadlo a po ošetření v místní nemocnici byla paní propuštěna do domácí péče.