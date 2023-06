Zmatená seniorka, která se uprostřed noci vydala na nákup do jednoho z třeboňských marketů, zaměstnala v pondělí 12. června 2023 strážníky městské policie. Mezi Břilicemi a Třeboní na ni narazila dvaatřicetietá cyklistka, která se krátce po půlnoci vracela domů z práce.

Městská policie Třeboň. Ilustrační foto. | Foto: Deník

„Oznámila, že málem narazila do ženy oblečené v noční košili jdoucí směrem na Třeboň. Dle oznamovatelky paní působila zmateně, proto požádala městskou policii o kontrolu," popisuje noční telefonát na linku 156 Robert Petrů.

Na místě, které oznamovatelka udala, už strážníci ženu nenašli. „Proto hlídka začala prověřovat širší okolí, sídliště, ulice a různá parkoviště. Do dvaceti minut se podařilo ženu v noční košili a bez bot najít v Nádražní ulici. Seniorka byla nezraněná, lékaře nepotřebovala," líčí pátrání.

Úspěšným nalezením seniorky ale výjezd zdaleka neskončil. „Po chvíli se hlídka dozvěděla i jméno a bydliště starší ženy. Na dotaz strážníků, kam se vydala jen v noční košili a bez bot, odpověděla, že si šla nakoupit do jednoho z místních marketů. Strážníci ženu dovezli do místa bydliště a tam zjistili, že paní bydlí sama, byt opustila bez klíčů, hlavní vchod do domu je uzamčen. Nikdo ze sousedů bydlících ve stejném domě na zvonění hlídky nereagoval. Po nějaké době si žena vzpomněla na jméno svého příbuzného bydlícího v jiné místní části města. Na přesnou adresu si paní nemohla vzpomenout, ale zanedlouho se podařilo bydliště příbuzného najít, kontaktovat ho a seniorku předat do jeho péče," doplnil Robert Petrů ke kurioznímu zásahu.

Do práce se pustili příliš brzy

Lidí, kteří v noci místo spánku volí jiné aktivity, se týkal i další případ. Právě takové jednání v sobotu 17. června v půl šesté ráno dohřálo jednoho z obyvatel okrajové části Třeboně a na linku 156 si stěžoval na rušení nočního klidu. „Dle jeho slov se jednalo asi o broušení popřípadě řezání pravděpodobně rozbruskou. Oznamovatel dále uvedl, že neví, odkud hluk pochází, ale v okolí jeho bydliště se opravuje několik domků. Hlídka strážníků se setkala s oznamovatelem a následně prověřila možná místa, odkud mohl hluk přicházet. U jednoho z opravovaných domů byly dvě osoby. Kontrolovaní sdělili, že používali pilu a vrtačku, aby si připravili stavební materiál, než dorazí kamarádi pomáhající s rekonstrukcí. Hlídkou je poučila o dodržování času nočního klidu," popsal Robert Petrů.