V únoru se na diskotéce ve městě strhla mela. Tři opilí hosté klubu hodlali vyvolat hádku, a když k tomu nestačily nadávky, napadli nejméně čtyři ostatní návštěvníky pěstmi. Rvačka trvala až do chvíle, než do klubu přijeli městští i státní policisté a zasáhli. Ukázalo se, že podezřelí už byli za podobné věci trestáni a souzeni. Nyní kriminalisté pokračují v řešení věci – trojice je obviněná a trestně stíhaná na svobodě.

Poblíž bazénu na sídlišti Vajgar podstoupila dobrovolně kontrolu na alkohol řidička, kterou zastavila policejní hlídka. Opakovaný dechový test sice přítomnost alkoholu ani jiných návykových látek nepotvrdil, policisté ale zjistili, že žena má uložený trest zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do letošního července. Kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí tak řidičku do dvou týdnů čeká soud.

V rozporu se skutečností vypovídala podezřelá žena u soudu, jenž se zabýval dvojicí obžalovaných – jedním z nich byl její syn. Žena měla lživě uvést, že syn nebyl doma v době začátku policií blíže nespecifikovaného incidentu, který soud řešil. Jindřichohradečtí policisté kvůli této nepravdivé výpovědi vypracovali usnesení o zahájení trestního stíhání kvůli přečinu křivé výpovědi a začali ženu stíhat.