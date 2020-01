Policisté z jindřichohradeckého oddělení pátrají po zatím neznámém vandalovi, který mezi desátou hodinou večerní 3. ledna a polednem 5. ledna posprejoval tmavě červenou barvou fasádu boční stěny výchovného ústavu v jindřichohradecké Gymnazijní ulici. „Vulgárním nápisem o rozměru 110 centimetrů na jeden metr způsobil škodu za nejméně tři tisíce korun. Pokud jste viděli pachatele při činu nebo znáte jeho totožnost, sdělte své poznatky jindřichohradeckých policistům cestou tísňové linky 158. Děkujeme,“ uvedla mluvčí policie Hana Millerová.

Po neznámém pachateli, který se dopustil přečinu porušování domovní svobody, pátrají policisté. V posledních dnech uplynulého roku vnikl do chaty, kde rozbil okno. Chatu prohledal a pomocí nalezeného klíče se dostal do vedle stojící garáže. Tu prohledal také a místo opustil, aniž by cokoliv vzal. I přesto vznikla na poškození majetku škoda ve výši 1,5 tisíce korun.