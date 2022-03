„Od večerních hodin dne 3. března do rána 4. března vnikl nezajištěným oknem do sklepních prostor zdravotní polikliniky v Třeboni v Klofáčově ulici. Zde za užití násilí rozbil vstupní dveře. Těmito se vloupal do druhého poschodí budovy do zubní laboratoře, kde odcizil zdravotní přístroje a materiál,“ uvedla policejní mluvčí Hana Bílková Millerová a dodala, že svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 530 000 korun.