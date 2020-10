Podezřelý muž podle policejní mluvčí Hany Millerové v pondělí 28. září měl nejdříve psát poškozené urážlivé a vulgární SMS zprávy, aby si šetřila na rakev.

Téhož dne k večeru, když šla žena z domova na zastávku městské hromadné dopravy, aby jela do zaměstnání v jiné části Jindřichova Hradce, na ni měl v autě čekat před vchodem do bytového domu. "Na poškozenou měl pak během cesty k zastávce MHD opětovně najíždět a přibližně 5 centimetrů od ní vždy zabrzdit a při tomto takzvaně túroval motor. Následně na zastávce si měl vzít do ruky plynovou pistoli, kterou měl položenou na předním sedadle. Vyklonil se s ní a namířil na ženu," popsala Hana Millerová.

Žena vše v obavách o svůj život oznámila na policii. Podezřelý muž byl zadržen. Policisté jeho přečin nebezpečné vyhrožování i přečin výtržnictví řádně zadokumentovali a v úterý si převzal záznam o sdělení podezření. Nyní je stíhán v režimu zkráceného přípravného řízení.