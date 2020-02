Jeho chování způsobil prý alkohol. "Měl jsem volný víkend a opil se. Neměl jsem v plánu nikomu ublížit, nejsem psychopat," vysvětluje s tím, že ale do kina přišel střízlivý. "Měl jsem v kapse lahev vodky," dodává.

A proč měl v kině pistoli? "Nosím ji na obranu. Pocházím ze severu Čech a tam je lepší ji mít u sebe. Koupil jsem si ji před pár dny, ale už ji u sebe nemám ani mít nebudu," zmínil s tím, že má velké výčitky.

Kolem 21. hodiny vyjížděli do píseckého kina policisté, kterým někdo nahlásil, že se tu pohybuje muž se zbraní. Podle popisu našli muže (roč. 1991), který už byl na cestě přes Kamenný most do centra. Měl u sebe zbraň. Jednalo se však o expanzní, neboli plynovou pistoli. Přesto ji policisté zajistili a eskortovali ho na oddělení.

Během následného šetření v kině se ukázalo, že muž pravděpodobně na nikoho nemířil, ani jinak neohrožovat na životě či zdraví. Bude zřejmě čelit přečinu výtržnictví.

Byl opilý. "Nadýchal přes 4,2 promile," uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura s tím, že zkouška na drogy byla negativní.