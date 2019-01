Dačice – Studentům Střední školy technické a obchodní přednášel policista Tomáš Nikrmayer spolu s dačickým strážníkem Stanislavem Zelenkou a dalšími zástupci integrovaného záchranného systému na téma přestupkového a trestního řízení.

Stanislav Zelenka a Tomáš Nikrmayer na přednášce pro studenty. | Foto: Miloš Havlíček

Je přesvědčen, že mladí by měli mít určité znalosti v oblasti práva.

Myslíte, že dovedou vaše přednášky žáky k zamyšlení?

Určitě, protože jak říká zákon, nevědomost neomlouvá a všechno, co my prezentujeme žákům v rámci našich přednášek, tak je výborné i do budoucna pro jejich minimální znalosti v oboru práva a v budoucnu se určitě někdy s takovouto problematikou setkají. Bude dobře, když se dostanou do situace: kontakt policista versus občan a budou znát svá minimální práva, ale na druhé straně i povinnosti. V rámci těchto přednášek by to mělo být jako prevence.

S jakými přestupky se setkáváte u mladistvých nejčastěji?

U mladistvých je to nejčastěji právě podávání alkoholických nápojů a protiprávní jednání vlivem nějaké návykové látky nebo alkoholického nápoje, kdy je to z jejich strany většinou vulgární jednání vůči straně hlídky Policie ČR nebo městské policie. Nejhorší věc je, že mohou končit na záchytkách, někdy dokonce na internách nemocničních oddělení – v případě, že je těžce poškozeno jejich zdraví či dokonce je ohrožen jejich život, ale většinou končí, jak se říká, v rukách rodičů. Dále jsou to drobné krádeže někde po obchodech a dnes již vymírající pojem šikana a podobně.

Co byste vzkázal mladistvým?

Vyvarovat se požívání alkoholických nápojů, nezkoušet žádnou drogu, naučit se rozlišovat dobré a zlé, ale především, zkusit si vzít příklad z generace svých rodičů a z takové té doby, kdy policisty si lidé vážili jako někoho, kdo dohlíží nad dodržováním zákona, sám jej dodržuje a jde ostatním příkladem… Zkrátka toho slušného jednání, jakým byla generace našich rodičů a prarodičů.

Myslíte, že dříve byla situace lepší?

Určitě, protože to vidím v chování některých mladých lidí a obyvatel celkově vůči policistům, kdy ta drzost někdy opravdu překračuje meze slušnosti a někdy mám pocit, jako by občané zapomněli na to, že jsme v 21. století, kromě práv máme i povinnosti a nežijeme někde v anarchistickém pravěku. Ale rád bych dodal, že stále ještě převládá ta většina, která ví, co se může, nemůže, smí, nesmí a dokáže pomoci v nouzi.