Zůstalo po něm několik vrypů do laku karoserie zaparkovaného osobního automobilu Volvo V 70. Poté přešel k dalším zde zaparkovaným vozidlům. Na Renault Master nastříkal sprejem nápis WHY, vozidlu Iveco přidal sprejem nápis MUS. Poté přešel na levou stranu a kryt motoru volkswagenu nastříkal sprejem nápisy @, WE, ARE! a WH. Dále se realizoval na voze Iveco Mago, a to nápisy MIRIC, @ fresh cren # a Nope voe iroč. Nakonec přistoupil k vozidlu Ford Tranzit a na jeho kryt motoru nastříkal nápis WAY.

„Poškozenému tak vznikla celková škoda ve výši nejméně 125 tisíc korun," upřesnila policejní mluvčí Hana Bílková Millerová s tím, že policie žádá případné svědky, aby se ozvali na linku 158.